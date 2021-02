Una barranquillera es la primera diputada afrolatina en Cataluña, España

La colombiana Jessica González de 31 años de edad, se convirtió en la primera diputada afrolatina en ser elegida en Cataluña (España). La histórica elección en el parlamento catalán de González, se realizó a través del partido En Comú Podem.

En diálogo con RCN Radio, la barranquillera dijo que su elección es un triunfo para las mujeres, para la comunidad afrolatina en Cataluña y en general para Europa.

Lea además: Vacunación contra covid-19 se adelantaría: Minsalud

“Efectivamente era un anomalía en la democracia, que la población migrante no estuviera lo suficientemente representada en órganos que toman decisiones sobre nuestra vida, como lo es el parlamento de Cataluña. Lo entiendo siempre como un logro compartido que no es solo mío y no de mi lucha, sino que tiene que ver con muchas personas que han trabajado antes para que esto fuera posible”, dijo.

Agregó que “ya que se ha abierto la puerta, pero es importante que sean muchos más y que quitemos la narrativa de la primera mujer afrolatina. Que seamos mucha más las que vengan”.