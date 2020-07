Una historia de impotencia y abandono estatal: el campesino que se desangró porque no había hospital

Lea también: Gobernador del Meta atraviesa sufrida región para ayudar a campesinos y víctimas

A pesar de la lejanía de todos los caminos y la falta de mulas para andar, Jimmy llegó a donde su hermano después de un recorrido relámpago. Encontró a Andrés blanco, moribundo, tirado sobre una improvisada camilla. “Ese serrucho se le quedó agarrado a la piel por 20 minutos y terminó por quitarle el piecito", añade.

Según el testimonio de Jimmy, su hermano no contó con mayor ayuda en el momento del accidente, lo que lo llevó a arrastrarse por esas montañas imposibles para buscar salvar su vida, dejando a su paso charcos de sangre que Jimmy pudo ver con sus propios ojos. La persona con la que estaba en Andrés en el momento del accidente solo pudo amarrarle una camisa a su pie mutilado mientras él se desangraba en la espesa selva.

“A pesar de que intentamos coordinarnos por walkie-talkies con nuestros demás amigos para sacar a mi hermano, una vez comenzamos a sacarlo del Tambo para buscar un hospital ya ni siquiera sangraba. Él decía 'llévenme rápido', y mientras cruzábamos la montaña parecía hacerse más larga. Por el lado de la peña él me llamó y me miró a los ojos y yo pensé 'mi hermano se me va a morir”, hasta que cuarenta minutos después efectivamente falleció.