El procurador Fernando Carrillo se sumó a las voces de rechazo por la muerte y violación de la menor de 4 años en el departamento del Huila.

A través de su cuenta de Twitter Carrillo dijo que esos hechos serían la muestra “del fracaso del Estado y de la Justicia”.

La violación a la menor se habría registrado el pasado lunes festivo 29 de junio, al parecer por un hombre de 27 años en zona rural del municipio de Garzón.

Según información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la niña se encontraba en coma inducido desde el primero de julio en un hospital de Neiva (Huila).

De acuerdo con un comunicado del centro médico, la menor tenía un choque neurogénico, trauma de tórax, trauma craneoencefálico, de abdomen, facial y además desgarros perineales y vaginales.

A través de su cuenta de twitter la directora del Icbf, Adriana Arbeláez confirmó el fallecimiento

Tengo dolor, impotencia y me levanto con el corazón absolutamente comprimido!!! Muere un angelito de 4 años, por culpa de esta sociedad enferma!!! No más violencia contra la niñez!!! No se puede más!