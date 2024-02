En la audiencia de juicio oral en contra de Jhonier Leal, principal sospechoso del asesinato del estilista Mauricio Leal, y a su mamá, Marleny Hernández en noviembre de 2021, su defensa, el penalista Daniel Peña, solicitó aplazamiento de la diligencia argumentando que no logró acceder a diferentes archivos del caso primordiales en la investigación.

Además, el implicado aseguró que continuará asistiendo el derecho a guardar silencio porque en su proceso se han violado sus derechos y a pesar de que tiene mucho para hablar destacó que no es ni el momento, ni la hora, ni el día para hacerlo.

"¿Y por qué me asiste el derecho a guardar silencio y por qué no quiero hablar? Porque es claro y evidente, como siempre lo he manifestado en otras audiencias, que no tengo y no voy a tener garantías procesales en este juicio. Y como lo manifestó en el tiempo pasado el abogado de víctimas, este es un juicio sin defensa", expresó Leal.

En la diligencia se escuchó a otro testigo identificado como Jhonatan Ruiz, subintendente retirado, quien atendió la llamada de emergencia de Jhonier Leal. Ruiz relató cómo fue el procedimiento ese noviembre 2021, en su interpretación contó que llegó al condominio Arboleto y halló a Mauricio Leal y a Marleny Hernández muertos en una de las habitaciones de la casa.

Las partes le preguntaron más detalles de ese día y un punto clave fue que el Subintendente manifestó que tras acordonar el lugar, cerró la vivienda y no permitió el ingreso de ninguna persona hasta que llegó la unidad investigativa. De igual manera, sostuvo que Jhonier Leal estaba de nervioso y había expresado que estaba en shock.

Al momento de continuar con la etapa de alegatos, el abogado de Leal argumentó que no pudo ingresar a archivos importantes de la investigación por lo que solicitó aplazamiento del juicio, ya que sin estos elementos no se podría realizar una defensa correcta.

La juez aseguró que se había solucionado el problema, ya que en vivo un ingeniero dio orientaciones para ingresar a las carpetas y aseguró que no aceptará dilaciones en los próximos encuentros, tras esto le otorgó a la defensa del implicado un tiempo prudente para revisar el material probatorio.

El despacho aprobó el aplazamiento y ordenó que el 26 de febrero a las nueve de la mañana se reanude la diligencia. Destacó que si algunas de las partes expresa otra dilación compulsará las copias respectivas.