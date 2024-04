Universidad del Rosario: desvinculan a Alejandro Cheyne como rector

La Consiliatura de la Universidad del Rosario anunció que se desvincula a Alejandro Cheyne como rector. El cargo lo ocupará, de momento, el vicerrector Gustavo Adolfo Quintero.

“De acuerdo con lo establecido en las Constituciones ante la vacancia presentada, ocupará la Rectoría el Vicerrector, doctor Gustavo Adolfo Quintero Hernández, quien convocará a elección de Rector para el resto del periodo, a la mayor brevedad”, se lee en la misiva de la Consiliatura.

La decisión se toma en el marco de una crisis institucional con cuestionamientos sobre el estado financiero del plantel, acusaciones de presunto conflicto de interés y despidos "injustificados". Así lo había señalado recientemente buena parte de la comunidad académica.

Durante los últimos días fueron varias las comunicaciones en las que estudiantes, profesores y egresados exhortaban a Cheyne para que entregara el cargo. El académico se había mantenido en que no iba a renunciar, pese a la presión.

A tales pedidos se habían sumado exrectores como el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo. Él, junto a anteriores directivos, pidió una reunión con Cheyne para expresarle las preocupaciones que situaban la lupa en la institución.

"En la reunión con los cuatro consiliarios que asistieron, se compartieron las preocupaciones y se les escuchó, encontrando coincidencia en la necesidad de una solución institucional inmediata. Igualmente, ratificamos la importancia de conocer la opinión de los distintos actores de la Comunidad Rosarista, como lo han propuesto los Consiliarios, recomendando acelerar el proceso", quedó plasmado en un comunicado.

Días antes, más de un centenar de profesores de diferentes facultades no solo le pidieron renunciar sino que cuestionaron sus declaraciones a la prensa. Ellos aseguraron que la ‘molestia’ no se limitaba a la situación financiera sobre la cual Cheyne no aludió a un análisis de la Facultad de Economía.

El directivo, quien fue reelegido en 2022, respondió que no había iliquidez. También señaló que no se podía hablar de "despidos masivos" porque en siete meses solo se prescindió de 52 de los más de 2.400 colaboradores.