“Uno no perdona a alguien que secuestró, torturó y asesinó”: Familiares de secuestrada por las Farc

Carmenza Castañeda y Gerardo Ángulo fueron secuestrados por el Bloque Oriental de las entonces Farc-EP en el año 2000 en La Calera (Cundinamarca) cuando tenían 68 años. Luego de 22 años, el cuerpo de la mujer fue entregado a la familia.

Los dolientes lograron darle cristiana sepultura a la señora Carmenza, que dejó a cinco hijos y veinte nietos esperando su regreso, la familia espera que el Gerardo también sea entregado para descansar del dolor que les provocó está tragedia. "No desistiremos hasta hallar también a nuestro padre Gerardo Ángulo y conocer la verdad sobre el cautiverio de ‘los abuelos’. Como víctimas del conflicto demandamos garantías de verdad, justicia, reparación y sobre todo de no repetición. No más víctimas de desaparición”, indicaron en un medio nacional.

Por su parte, Helmuth Ángulo, hijo de los secuestrados, le dijo a Noticias RCN que, “la verdad son sentimientos encontrados, uno nunca espera despedirse de una persona tan querida, más si es la mamá, pero da algo de tranquilidad, algo de paz, saber que ya tenemos los restos de ella, confirmado por Medicina Legal”.

Lo cierto es que, los parientes de los secuestrados agradecieron la labor de las autoridades, pues indican que Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la Comisión Colombiana de Juristas y el Equipo de Equitas, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y de la Jurisdicción Especial para la Paz, les devolvió la tranquilidad de tener un lugar a donde visitar a la madre de este hogar.

Pero Helmuth, indica que, “muy claro lo decía mi hermano en la última audiencia de la JEP, él no los perdona. Ese perdón no lo da toda la familia, ese perdón lo da uno para tener tranquilidad y poder estar en paz día a día, uno no puede perdonar a alguien que secuestró, torturó y asesinó a su madre”.