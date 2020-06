Unos 900 colegios privados en Colombia seguirán con clases virtuales: Asociaciones de padres

La presidenta de la Confederación Nacional de Asociaciones y Colegios Privados (Andercop), Martha Yaneth Castillo, aseguró que cerca de 900 colegios privados en el país, por ahora seguirán con la modalidad de clases virtuales, pese a que el Gobierno Nacional prevé el retorno de los alumnos a las clases presenciales a partir del mes de agosto.

La representante de esa confederación, dijo en diálogo con RCN Radio, que existe un gran temor por parte de los padres de familia para enviar de nuevo a sus hijos a los centros educativos, por las altas probabilidades de contagio de coronavirus.

En contexto: Cerca del 90 % de los padres de familia no enviará a sus hijos a clases en agosto

"Nuestra angustia es la misma angustia de los padres de familia por el retorno a clases presenciales en medio de los casos crecientes de contagio por COVID-19. Queremos ahorrarnos el dolor de cabeza por posibles contagios en los buses escolares, en los salones y demás espacios en los colegios", indicó.

Aseguró que mientras no haya garantías de no contagio, los padres de familia prefirieren no enviar a sus hijos a las clases en agosto, tal como lo anunció la ministra de Educación, María Victoria Ángulo hace un par de semanas.