UNP denuncia que hay vehículos con blindaje falso asignados a personalidades

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, hizo una radiografía en el Congreso sobre cómo recibió la entidad que hoy está a su cargo, luego de terminarse la administración del presidente Iván Duque.

Rodríguez denunció que algunos vehículos que están asignados a personalidades y dirigentes políticos del país, tienen blindaje falso.

“Ese es un vehículo por el que la UNP paga un arriendo como vehículo blindado, ese vehículo fue asignado a una alta personalidad de este país. Al vehículo se le hizo una inspección y se encontró que el blindaje era falso, como se pueden ver allí la parte de la batería, la parte de enfrente, la parte trasera, al quitar el tapizado, no tenía el blindaje, tampoco en las puertas delanteras y traseras”, reveló.

Dijo además que “nos encontramos con que ese vehículo lo único que tenía blindado eran los vidrios, pero ni el techo, ni el piso y la Unidad de Protección estaba pagando una plata grande por ese vehículo”.

El director de la entidad reveló detalles de otros carros que también estarían en las mismas condiciones. “Igualmente casos similares pasaron con otros vehículos como el Mitsubishi de placas FZP 491, el vehículo Toyota de placas de JDB 279 blindado supuestamente, luego están el vehículo Toyota de placas FZT 469 y así sucesivamente”, manifestó.

Sobre la protección de los líderes sociales, Augusto Rodríguez advirtió que no tienen como garantizar la seguridad de muchos de ellos, debido a que hay problemas con los blindajes y la adquisición de los vehículos.

“Los líderes están siendo asesinados porque no tenemos como protegerlos, las empresas 'blindadoras' estamos en un proceso de selección abreviada para contratarlas y nos encontramos que el parque automotor de protección es un parque vetusto, acabado, que no se ha podido renovar, porque no hay vehículos blindados en el país y no se está produciendo la cantidad suficiente y algunos vehículos hay que comprarlos con dos años de anticipación”, sostuvo.

Adicionalmente, dijo que la Unidad de Protección debe ampliar su tamaño para poder responder con las garantías que se exigen en medio la política de paz total que quiere implementar el Gobierno de Gustavo Petro.

“Debe ampliarse porque estamos en un proceso de paz total que implica que otra serie de actores armados deben ingresar a ser protegidos por la UNP y ahí tenemos que agrandar la entidad”, anotó.

El director de la UNP dijo además que también encontró algunos casos de puerta giratoria, evidenciando que funcionarios que en el pasado hicieron parte de la entidad, hoy trabajan con las empresas que arriendan los vehículos.