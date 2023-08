UNP no ampliará esquema de seguridad de Nicolás Petro  

En la audiencia de medida de aseguramiento el juez del caso pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzar el esquema de seguridad de Nicolás Petro Burgos, teniendo en cuenta que es la ficha clave en el proceso por presunta financiación irregular de la campaña ‘Petro presidente 2022’.

Este miércoles, el director de la UNP confirmó que la medida de protección permanecerá tal cual está, teniendo en cuenta que se ajusta al nivel de riesgo del hijo del Presidente.

“Consideramos que tiene un esquema acorde con el nivel de riesgo por eso la Unidad Nacional de Protección no va a incrementar el número de vehículos ni el tamaño del esquema, no se contempla esa posibilidad por ahora”, dijo el funcionario.

Respecto al abogado David Telequi, quien lidera la defensa de Petro Burgos y que en los últimos días ha denunciado constantes amenazas, el director de la UNP explicó que no se le podrá asignar protección porque las leyes no permiten implementar estas medidas para juristas que no sean de derechos humanos o de derecho internacional humanitario.

