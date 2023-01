Urge cese al fuego unilateral de grupos armados hacia las comunidades: Indepaz

El coordinador del observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Leonardo González señaló que no es suficiente un cese bilateral al fuego entre algunas organizaciones armadas y la Fuerza Pública, sino que además urge el cese al fuego unilateral de los grupos armados hacía las comunidades, en el marco de la 'paz total' del gobierno Petro.

Así mismo, González indicó que también debería haber un cese de hostilidades entre los mismos grupos armados, "es decir sería un cese multilateral ya que los conflictos por ejemplo en el Chocó son entre el ELN y las autodefensas Gaitanistas, en el Cauca entre el Comando Coordinador de Occidente y la Segunda Marquetalia y el ELN, y Nariño entre el Comando Coordinador de Occidente y la Segunda Marquetalia, en Arauca entre el ELN y el frente décimo del Estado Mayor central y así en diferentes partes del país”.

Lea además: Autoridades encontraron un cuerpo flotando en caño de Bogotá

“Entonces los choques que se están dando en dónde queda en la mitad la población civil, confinada, desplazada o donde son asesinados se está dando es especialmente entre grupos ilegales, por eso el cese al fuego debe darse entre estos grupos especialmente y por supuesto con la fuerza pública”, manifestó.

Frente a ello, también indicó González, que “lo otro es la exigencia de cese unilateral especialmente contra la población civil, eso no puede quedar en la mesa diálogos, esto es una exigencia, un imperativo ético, esto va más allá del Derecho Internacional Humanitario, esto no debe ser así, no se le puede poner en la mesa la discusión sobre si matar o no la población civil”.

De igual modo, se refirió a la disminución de homicidios de líderes sociales en lo corrido del 2023, “este mes de enero llevamos cinco líderes hasta ahora que han sido asesinados, entonces la tendencia tiende a la baja, creemos que en su gran mayoría es por los diálogos que se están presentando con los diferentes grupos armados y los ceses al fuego”.

“De todas formas cinco, seis o un líder social asesinado es un gran golpe para cualquier comunidad porque son personas que están enfrente de las causas que tiene su organización, de las luchas y es hacia allá donde quieren atestar los grupos armados que especialmente están ligados al narcotráfico y es atacar los procesos sociales de las organizaciones, lo que hacen es acabar con el tejido social”, añadió.

Más información: Alerta por incremento en casos de abandono de menores de edad en Bogotá

Entre tanto, cabe mencionar que, de acuerdo con informes de Indepaz, los departamentos más afectados por el asesinato de líderes sociales son Cauca, Nariño, Antioquía, Valle del Cauca, Putumayo y Norte de Santander.