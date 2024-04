Crece la preocupación por parte de miles de usuarios de la Nueva EPS, tras la decisión del Gobierno Nacional de intervenir la entidad por un déficit financiero y de atención a pacientes.

RCN Radio hizo un recorrido por varias de las sedes de Nueva EPS en Bogotá, en donde los usuarios manifestaron que dicha intervención podría traer problemas graves en la prestación del servicio en un tiempo.

En medio de sus diligencias para cumplir las citas medicas y recoger medicamentos, algunos pacientes indicaron que están inconformes con la decisión del Gobierno, teniendo en cuenta la crisis que enfrenta actualmente el sector de la salud en Colombia.

Le puede interesar: El gremio de las EPS (Acemi) rechazó la intervención de Sanitas

"Grave la intervención del gobierno, por parte del gobierno, porque uno, las dos EPS, pero yo hablo por la nueva EPS, está funcionando, está operando, está prestando los servicios. Perfectamente, no, tenemos faltantes, tenemos errores, pero eso no le daba el puntaje porque hemos tenido un excelente servicio", dijo un usuario.

Otro paciente de la Nueva EPS señaló que “no estoy de acuerdo porque yo he tenido un excelente servicio, me han atendido siempre bien, ahorita por ejemplo me atendió el doctor, me autorizó todos los exámenes, no he tenido ningún problema, gracias a Dios, con los medicamentos, con todo".

Lea también: IDU multa con $870 millones a contratista de la Avenida 68, por atrasos en la obra de casi dos meses

Sin embargo, a esta hora funcionan con normalidad los centros de atención de la nueva EPS en Bogotá y en medio de las dificultades por la escasez de medicamentos, los mismos están siendo entregados a los usuarios.

Cabe recordar que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó una intervención administrativa en la EPS Sanitas y Nueva EPS debido a la difícil situación financiera y de atención de la entidad, además de incumplimientos en los indicadores patrimoniales.