Usuarios siguen denunciando problemas por la no entrega de medicamentos 

Pese a los anuncios del Ministerio de Salud de haberse superado el desabastecimiento de medicamentos como la insulina en el país, tras una evaluación con los gestores y la industria farmacéutica que reportaron normalidad en la entrega, los pacientes de distintas EPS siguen denunciando la escasez de otras moléculas de medicamentos a nivel nacional.

Es el caso de los usuarios que tienen como dispensador de medicamentos a la empresa farmacéutica Audifarma, donde denunciaron se presentan largas filas y trámites que se extienden a lo largo de todo el día para obtener un medicamento que no está disponible.

“Esta es la segunda vez que vengo y la primera vez dure siete horas duré reclamando el medicamente cuando llegue donde la señorita me dijeron que tenía que autorizarlo, me fui para la EPS y me dijeron que no tenía necesidad, así que me devolví y ahora tengo la ficha 779 de la segunda ronda porque hacen dos de mil personas para cita general”, sostuvo, Ruth Perez.

Lea más: Autoridades incautaron más de 17 toneladas de coltán en Vichada

Indicó que le ha tocado esperar durante todo el día en esta sede de Audifarma en Normandia a la altura de la Boyacá de la 49 en la ciudad de Bogotá donde la cantidad de personas es muy grande.

“Es un tratamiento inhumano porque además solo hay un baño para la gran cantidad de personas que se tienen en este mismo sitio”, manifestó.

Por su parte, Nubia Gutiérrez señaló que en la mañana pidió una cita virtual con el turno 48 y a las 11 de la mañana, cuando llegó, le dijeron que era su turno virtual de la segunda vuelta.

“He estado aquí todo el día, imagínese que alcance ir a mi casa, almorzar y volver y solo han pasado 944 personas de la primera vuelta, por lo que todavía falta la segunda vuelta”, indicó.

Los usuarios relataron que cuando llegaron se encontraron con una fila que se salía de las instalaciones para pedir un turno de los mil de primera vuelta que se suman a los otros mil de la segunda vuelta.

“Mi papá nos mandó a reclamarle los medicamentos para su enfermedad relacionada con el corazón para que no se volviera a infartar, de forma inicial acudimos a la sede de Audifarma de Fontibón en Bogotá donde nos dijeron que no había los medicamentos, por lo que nos vinimos para Audifarma en Boyacá de la 49 y el panorama fue aterrador por la cantidad de personas, aunque los vendedores ambulantes nos dijeron que había poquita gente y que estaba medio suave, por ser estos días santos”, explicó.

Le puede interesar: Colombia expulsa a diplomáticos argentinos tras declaraciones de Javier Milei contra Gustavo Petro

Señaló que después de hacer una larga fila y durar hasta altas horas de la noche, no logró reclamar el medicamento más costoso, porque no lo había.

“Al preguntar en la droguería nos dijeron que este tenía un valor de 300 mil pesos, por lo que es el más costoso y nos dijeron que no lo tenían, por lo que no sabemos qué hacer porque mi papá lo necesita”, manifestó.

Desde el pasado 14 de marzo la empresa Audifarma, a través de un comunicado, manifestó que logró identificar un aumento en la demanda de algunos centros de atención, esto ha generado un incremento de los tiempos en esos puntos.

“Venimos trabajando en estrategias para disminuir los tiempos de espera. Aprovechamos para recomendar a nuestros usuarios que cualquier inconformidad o inquietud con nuestro servicio lo reporten en nuestra página web www.audifarma.com.co en la que también encontrarán herramientas digitales como turno virtual que les permitirá agilizar y mejorar su experiencia al momento de reclamar sus medicamentos”, puntualizó.

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que está atenta a recibir las quejas y denuncias de los colombianos que no han recibido sus medicamentos.