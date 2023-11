Vacunas anticovid pasaron todas las pruebas regulatorias: Sociedades Científicas al Minsalud

Diferentes organizaciones médicas y científicas en el país rechazaron las declaraciones es del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante un debate de la Comisión Primera del Senado de La República, cuando aseguró que las vacunas anticovid ingresaron al país sin permiso, y que con ellas se hizo el “mayor experimento” contra los colombianos para combatir la enfermedad del coronavirus.

Pese a que el funcionario, en un comunicado, se retractó de estas palabras y aseguró que se trató de un mal entendido, las distintas asociaciones científicas involucradas en la prevención y tratamiento de pacientes, rechazaron el concepto de que los colombianos que se vacunaron contra el Covid-19 fueron parte de un experimento.

“La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas-ACSC y sus 69 organizaciones, se permite manifestar su rechazo contundente, con relación a la descalificación de las vacunas ARN contra el SARS-Cov-2, realizada recientemente, la cual consideramos desafortunada y que debe ser aclarada”, indicó Dora Patricia Bernal, presidenta de la entidad.

Señalaron que la pandemia generada por el Covid-19 obligó a la comunidad científica a generar estrategias de intervención inmediata y anticipatoria en la lucha contra esa amenaza.

“Esta premura trajo todo un desarrollo científico y tecnológico exitoso, que generó vacunas salvadoras, herramientas vitales para la protección de las personas y que fue objeto del premio nobel de medicina 2023. Las vacunas pasaron todas las pruebas de las agencias regulatorias incluido el Invima, y el resultado de este desarrollo científico evidenció una reducción del impacto de la pandemia en beneficio de la población mundial”, sostuvo.

Por su parte, el médico epidemiólogo, Jaime Ordóñez, mostró su rechazo y preocupación porque se podría ver afectada la vacunación a nivel nacional.

“Son bastantes desafortunadas las declaraciones del señor ministro de salud, sobre todo porque no presenta pruebas solamente es una opinión y en el mundo de la ciencia a diferencia del mundo político, si estas opiniones no van soportadas con pruebas en este caso con datos, son solo eso opiniones que son respetables pero esa información no la tiene el ministro, porque es claro que no las tiene y no existen”, señaló.

El experto aseguró que la evidencia y las investigaciones a nivel internacional muestran los logros de las vacunas.

“Hay información y evidencia en todas partes del mundo sobre el altísimo impacto de las vacunas que si estas no hubieran llegado la situación no sabríamos en qué estaríamos en este momento", sostuvo.

Hay estimaciones según las cuales, "solo en el primer año de las vacunas se salvó la vida de 15 millones de personas o incluso más”, dijo.

Las organizaciones afirmaron que esperan que tras esta polémica no se vea afectada la vacunación a nivel nacional.