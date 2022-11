Valoración del presidente Petro es buena en medio de la situación mundial: GAD3

Narciso Michavila, sociólogo y presidente fundador de la firma española de consultoría social GAD3, se refirió al tracking sobre la gestión de los primeros 3 meses del presidente Gustavo Petro.

En diálogo con RCN Mundo, el experto aseguró que la valoración del mandatario es buena, teniendo en cuenta la crisis mundial.

"Con ese 6 sobre 10, realmente hay que considerar que es una buena valoración para tiempos complicados en todo el planeta... pues hay electorados cada vez más exigentes, que no todos los miembros de su gabinete aprueben es una anomalía", expresó Michavila.

Para el experto, que no todo su gabinete tenga una valoración similar puede ser una señal que no todo está bien. “Algunas de las medidas tienen un rechazo muy amplio de la sociedad, así que si no atienden el sentimiento mayoritario de los colombianos, esas valoraciones irán hacia menos”, comentó el sociólogo.

Michavila dijo que si por el contrario el Gobierno del presidente Petro logra posicionarse y sacar adelante las importantes reformas que mejoren la calidad de vida de los nacionales, su puntaje y el de todo su séquito de ministros subiría en su validación por parte de los colombianos.

“Si son capaces de detectar qué es lo que está pidiendo y exigiendo la sociedad, en un contexto que también muy complicado en términos de economía y de inseguridad ciudadana, si son capaces de prestar atención a ello y atacarlo, suele haber una máxima y es que a mayor conocimiento, mejor valoración”, dijo,

Explicó que “en la opinión pública consideramos que si alguien está apareciendo, sea político, o sea el tipo que se aparece mucho en los medios de comunicación, es que debe tener algún mérito para estar apareciendo en los medios, por lo tanto esa ese fenómeno persiste”.

Para Michavila, el Gobierno debe saber detectar y leer las señales de lo que requiere la sociedad. “Si detecta que la sociedad colombiana tiene realismo, es decir, que es consciente de muchas de las promesas que se han hecho... pues los gobiernos tienen que presupuestarlas, tienen que verlas. Por ejemplo, la subida de impuestos”, aseguró.