Van 89 extranjeros deportados durante la emergencia en Colombia por coronavirus

Juan Francisco Espinosa hizo un reporte de cómo avanza el cierre de las fronteras aéreas, marítimas, fluviales y terrestres en el país. Señaló que se han incrementado los controles y que los ciudadanos cada día están tomando más conciencia sobre la cuarentena.

El funcionario también precisó que en este momento existen diferentes situaciones que se pueden presentar con los migrantes exxtrajeros. Una de ellas tiene que ver con la personas que no van a estar en el país, pero que deben transitar por Colombia para llegar a su punto de destino final.

"Hay personas que sufren por el cierre de los cielos en sus países, pero son personas que no tenían la intención de quedarse en el país. En ese sentido, nos quedan dos nicaragüenses en esa situación", dijo.

Destacó que otro caso es el de aquellas personas que pese a las restricciones, persisten en quedarse en Colombia. "Es el caso de la portuguesa que no es nacional colombiana evidentemente y no tiene residencia en Colombia. Entonces, no podría entrar y no se admite", precisó.

Espinosa manifestó que "también nos está pasando que hay extranjeros que están en Colombia y quieren volver a sus países. Es el caso de chilenos y argentinos que están pasándola mal en aeropuerto. Ellos no han hecho proceso migratorio y están a cargo de la aerolínea".

En ese sentido, reportó que "con una gran intervención de la ministra de Transporte, se logró que estas personas se queden en un hotel mientras se logra la salida del país".

El director de Migración Colombia aseguró que hay algunos nacionales que estudian en el exterior y que se sienten más seguros en el país y quieren volver.

"Eso está pasando en muchos países del mundo y los gobiernos están haciendo enormes esfuerzos para intentar traerlos de vuelta", señaló.