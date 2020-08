Van cerca de 1.400 intoxicaciones con productos químicos durante la pandemia en Colombia

Hernández también aseguró que en el país aún no está aceptada la Hidroxicloroquina como medicamento para combatir el impacto del coronavirus ya que no se tiene evidencia científica sobre su efectividad, por lo que pidió a la ciudadanía no automedicarse.

"Para este caso, los riesgos que se tienen son muy altos y no se tiene evidencia científica de la protección que haga. No tienen registro sanitario del Invima con ese uso terapéutico, no está para el COVID-19, razón por la cual no está permitido su uso", explicó.

Finalmente, el funcionario aseguró que ese y otros medicamentos no se pueden comercializar o formular por parte de médicos y especialistas para combatir el virus, debido a la falta de aprobación por parte de las autoridades en esa materia.

"Insistimos en que el registro sanitario del Invima no permite su uso para el tratamiento del coronavirus en el país y en ese orden de ideas, la invitación a la población en general y a los médicos, es seguir las indicaciones, protocolos y vías de manejo establecidas para la pandemia", concluyó.