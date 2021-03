Varios menores habrían muerto en bombardeo del Ejército en el Guaviare

Cabe aclarar que el pasado 02 de marzo el ministro de Defensa, Diego Molano habló sobre la neutralización de "13 integrantes de la disidencia de las FARC comanda por alias Gentil Duarte' en Calamar, Guaviare" refiriéndose a diez muertes y tres capturas, tal y cómo consta en el primer comunicado emitido por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega el pasado 03 de marzo.

#SinTregua contra narco-criminales que le roban la tranquilidad a los colombianos. En bombardeo de nuestras @FuerzasMilCol con apoyo de @FiscaliaCol fueron neutralizados 13 integrantes de la disidencia de las FARC comanda por alias “Gentil Duarte” en Calamar #Guaviare — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) March 2, 2021

Por lo tanto no hay total claridad sobre si el número de muertos fue de diez o doce personas puesto que ambos comunicados difieren, no obstante cabe la posibilidad de que algunas personas heridas en medio del bombardeo hayan perdido la vida posteriormente.

#Meta | El señor mayor general Sergio Tafur, Cdte. @CCON3_FFMM en rueda de prensa realizada en Villavicencio, entregó detalles de las operaciones militares desarrolladas en #Guaviare, donde fueron neutralizados 13 integrantes de la estructura residual de alias ‘Gentil Duarte’. pic.twitter.com/1n9Wab0pER — Fuerza Tarea Conjunta Omega (@ftc_omega) March 3, 2021

Por otra parte el alcalde de Calamar, Giovanny Garcés también habló con RCN Radio y no descartó que los menores "recuperados" a los que se refiere el Ejército estén en el Hospital de San José de Guaviare, versión que hasta el momento no ha podido ser confirmada. Aunque reconoció que no tiene mayor información sobre las operaciones militares en jurisdicción de su municipio.



"Nosotros supimos de 10 bajas y tres heridos que habían sido trasladados al Hospital de San José, como entre territorial nosotros no tenemos el manejo, eso se maneja en San José del Guaviare que es donde funciona la oficina del Bienestar Familiar. (...) El lugar del operativo es muy distante de la cabecera municipal, el acceso a la información es muy parcial, la información que se tiene es la que se ha publicado por parte del Ejército y de los medios", dijo el alcalde.



Garcés solicitó el apoyo del Gobierno Nacional representado en mayor inversión social con el fin de seguir trabajando en la disminución de las brechas de desigualdad, la deforestación, los cultivos ilícitos, y la implementación del Proceso de Paz en los proyectos PDET. Dijo el alcalde que avanzar en estos temas sería de gran contribución para lograr la "verdadera paz" en la región.