Vence plazo para reclamar el Permiso de Protección Temporal para venezolanos

Hasta este domingo los venezolanos tienen plazo de reclamar sus Permisos de Protección Temporal (PPT), dispuestos en el municipio de Maicao, La Guajira. Esto en el marco de jornadas especiales que organizó Migración Colombia para aumentar la regularización de extranjeros en el país.

Los documentos se entregan en la Institución Educativa número 3 Santa Catalina de Siena, localizada en la calle 19 # 4 - 72 entre las 8: 00 a. m. y 3:00 p. m. Para acceder a dicho permiso es necesario que el aspirante haya recibido una citación, tras lo cual puede encaminarse a varios beneficios como el acceso a salud, empleabilidad, educación, bancarización, entre otros.

"Me siento agradecido porque sé que puedo conseguir mucho beneficio porque soy una persona trabajadora. Sí he pasado muchas necesidades económicamente porque no tengo buenos empleos, pero esto significa una gran ayuda para mí, mis hijos y pareja", dijo a Migración Colombia Henry Guzmán, uno de los venezolanos.

Para reclamar este documento, las autoridades recuerdan verificar que se esté inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y dar otro paso hacia su regularización en el país e incorporación a diferentes ámbitos. Las personas citadas deben llevar este registro, el documento de identificación vigente como la cédula o pasaporte y, en el caso de menores de edad, una copia el acta de nacimiento.

Por su parte; el secretario de Planeación de Maicao, Carlos Ramírez, se refirió a la importancia de estas jornadas. "Desde la Alcaldía Municipal de Maicao es un placer poder ayudar a Migración Colombia por la recepción de documentos para ayudar. Este es un espacio que se les brinda a ellos para poder acceder a lo que es salud y educación y se les pueda dar la asistencia necesaria", afirmó.

