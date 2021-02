Venezolanos piden no olvidar a quienes están por llegar a Colombia

Recuerda que experiencias como la comunicación entre autoridades por casos puntuales, también podría aplicar.

También destacó que, en su opinión, lo verdaderamente conducente sería normalizar los canales diplomáticos bilaterales para atender la situación de fondo.

“Lo que debería hacer el presidente de Colombia es normalizar las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, cualquier medida que tenga que ver con los venezolanos para resolver los distintos problemas, debe ser resueltos por vía diplomática”, acotó.

“No hay ninguna posibilidad atender la situación de nuestros connacionales en Colombia, si no regulariza un canal de comunicación entre el gobierno de Colombia y el de Maduro, eso es elemental si no, no va haber solución de los problemas reales, lo demás es fantasía”, agregó.

El diputado oficialista adelantó que la instancia parlamentaria que representa debatirá próximamente este estatuto aprobado por Colombia.