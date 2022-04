Verdad genuina, indisputable, no ideológica: Duque sobre retos en implementación de la paz

El presidente Iván Duque señaló ante la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, que uno de los retos de la implementación de los acuerdos con las FARC, es que haya "verdad genuina y reparación integral", por lo que hizo un llamado a la justicia transicional para que dé "restricción a los máximos responsables".

Durante su intervención, el mandatario recordó que el concepto de paz en Colombia no debe ser tratado con fines políticos ni electoral, destacando que "no tiene dueños individuales".

"La paz de Colombia no es un asunto político, ni electoral. No es un asunto ideológico, no tiene dueños individuales, es el propósito colectivo de toda una nación y de sus instituciones. Y los retos futuros para la consolidación de la paz, parten de la base con que exista verdad genuina, indisputable, no ideológica, no sesgada", expresó el mandatario.

En ese sentido, el presidente Duque también pidió que "existan todas las sanciones a la luz del derecho internacional, teniendo en cuenta la transaccionalidad, pero que exista verdadera restricción a las libertades de los máximos responsables".

Duque también pidió a la Comisión de Consolidación de la Paz que se acompañe el desarrollo de sanciones propias de la justicia transicional, "un mecanismo para fortalecer este proceso".

Indicó que "Colombia se presenta al mundo con resultados visibles, incuestionables, sin sesgos, pero sabiendo que tenemos retos por delante, que no pretendemos ocultarlos pero que tienen que unir a nuestra nación en ese propósito".

Ante la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, el presidente Duque solicitó que la Misión de Verificación de este organismo en el país, en cabeza de Carlos Ruiz Massieu, que siga haciendo presencia en Colombia hasta que hayan terminado los 12 años de la implementación de los acuerdos firmados con las Farc.