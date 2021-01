"Vi morir niños delante de mí': excontralor Manuel Becerra, enfermo de covid

El excontralor general y exministro de Educación Manuel Francisco Becerra Barney, afectado por covid 19, vivió toda una tragedia durante los cinco días que estuvo internado en una clínica de Cali.

Niños y adultos hospitalizados, además de médicos impotentes por la muerte de sus pacientes ante la magnitud del coronavirus, a la que calificó como un "terremoto", hacen parte de la experiencia del exfuncionario durante su estadía en el centro asistencial.

La situación llevó al excontralor Becerra Barney a hacer una reflexión, la que compartió con familiares y allegados.

“Estamos frente a una tragedia, a un desastre natural igual a un tsunami, terremoto o bomba atómica. No se imaginan lo que he tenido que ver en estos cinco días en esa clínica”, aseguró el exfuncionario.

Contó que había "muchachitos gritando que no pueden respirar y morirse delante de mí. No se imaginan lo que son esos médicos llorando porque se les murió la mamá, a uno de ellos, delante de uno. Esos médicos sin saber qué hacer porque no saben qué aplicar ni qué decir

Becerra Barney también rechazó a las personas que niegan la enfermedad o no le dan importancia a los que calificó como “pseudo mentirosos hablando mierda y curando gente. Lo único que hay que hacer es cosas serias, científicas”.

El excontralor Barney, quien fue dado de alta este lunes, fue hospitalizado nuevamente en las últimas horas al complicarse su estado de salud.

En Cali aumentan los casos de personas con COVID-19 y las complicaciones de la enfermedad, que hace que los infectados requieran de Unidades de Cuidados Intensivos, cuya ocupación exclusiva para la pandemia está al 94%, según reportes de la Secretaría de Salud.