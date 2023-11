Víctimas en Córdoba, en desacuerdo con decisión de la JEP de aceptar sometimiento de Mancuso

Rosa Amelia Hernández, representante de la Organización de Afrodescendientes o Comunidades Negras Desplazadas y Víctimas de la Violencia dijo que no comparte la decisión de la JEP de aceptar de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso, como sujeto incorporado a la fuerza pública.

Recordó que ella fue víctima de Salvatore Mancuso y no de la fuerza pública, y aún sigue recibiendo amenazas por parte de las bandas criminales que no le permiten hacer parte de las mesas de víctimas.

“No comparto esa decisión porque le dan más credibilidad a un bandido que a la propia fuerza legítima del Estado, fui víctima de Salvatore Mancuso y por eso no le creo, a mi la fuerza pública nunca me ha amenazado” expresó de la Defensora de Derechos Humano del departamento de Córdoba.

Cabe recordar que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP concluyó que Salvatore Mancuso, como sujeto bisagra o punto de conexión, tuvo el poder para “mover los hilos" de estructuras militares, empresariales, políticas, e incidir en agentes del Estado de alto rango.

La contrastación realizada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de lo dicho por el excomandante paramilitar consistió en verificar si sobre los hechos mencionados en la Audiencia Única de Aporte de Verdad hay investigaciones, procesos o condenas.

Recordemos que entre los comparecientes con vínculos con el paramilitarismo que han sido aceptados en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se encuentran el exsenador Julio Manzur Abdala, la exrepresentante a la Cámara Zulema Jattin, y el exgobernador de Sucre Salvador Arana.

Salvatore Mancuso es el primer excomandante paramilitar en ser aceptado en la JEP, mientras se resuelve el trámite de solicitud de sometimiento de Carlos Mario Jiménez, conocido como 'Macaco'; de Hébert Veloza, conocido como 'H. H.'; y de Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, cuya Audiencia Única de Verdad está programada para finales de enero de 2024.