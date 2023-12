Vidente dice que Mauricio Leal la 'contactó' desde el más allá

La muerte de Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández en noviembre de 2021 sigue consternando a los colombianos, que han visto durante todos estos años cómo la justicia colombiana ha llevado el caso en contra del hermano del reconocido estilista, Jhonier Leal.

Luego de dos años, sigue siendo un misterio lo que sucedió ese 22 de noviembre, cuando fueron hallados los cuerpos de Mauricio y el de su madre sin vida.

Tal ha sido el impacto de este caso, que desde hace algunos meses se anunció el estreno de la película de Mauricio Leal en Netflix. Por eso, desde el pasado 22 de noviembre la plataforma de streaming lanzó a la luz ‘Historia de un crimen: Mauricio Leal’.

No obstante, hace pocas horas el nombre del reconocido estilista colombiano ha vuelto a salir a la luz. Esta vez por cuenta de Ayda Luz Valencia, vidente reconocida por el programa ‘Ellos están aquí’ del Canal RCN, quien ha dado declaraciones sobre los asesinatos más sonados de Colombia, entre los que se destacan el de Andrés Colmenares y ahora, el ‘contacto’ con Mauricio Leal.

La vidente fue hasta el lugar donde se encontraba el salón de belleza de Mauricio Leal, junto al programa de ‘Lo sé todo’ y allí tuvo el acercamiento con el reconocido estilista.

En las imágenes reveladas por el programa en redes sociales, se puede ver como Valencia camina por las calles cercanas al lugar de la peluquería de Leal.

“Ya lo estoy sintiendo, además, siento que no puedo caminar (...) Bueno, acá yo les habló directamente como él, como si él fuera quien estuviera contando la historia (...) No siento que él no haya perdonado, es como, él quiere que la persona pague como sea justo”, menciona la vidente.

No obstante, estas declaraciones no cayeron tan bien entre los internautas, quienes han criticado a la vidente por el ‘contacto’ que tuvo con el estilista. Incluso, en redes sociales han pedido que dejen en paz la memoria de Mauricio Leal y que lo dejen descansar.

“Respeten y déjenlo descansar en paz. Señora, respete la memoria de una persona muerta”, “Esta señora siempre me ha parecido muy mentirosa”, “No saben qué inventar para llenar espacios”, “Déjenlo descansar, a los muertos no hay que andar invocándolos”, son algunos de los comentarios al respecto de los seguidores.