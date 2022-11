Video: Cómo trabajar legalmente en los Estados Unidos como colombiano

Muchas personas desean viajar y vivir en Estados Unidos para trabajar. Una forma común para trabajar temporalmente en Estados Unidos como no inmigrante es que un posible empleador presente una solicitud en su nombre ante USCIS. La página web Trabajadores Temporales (No Inmigrantes) describe las principales clasificaciones de trabajadores temporales no inmigrantes.

Le puede interesar: Jóvenes colombianos: ¿Qué se debe hacer para estudiar en Estados Unidos?

Si tiene la combinación correcta de habilidades, educación y / o experiencia laboral, es posible que pueda vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos si busca una visa de inmigrante basada en el empleo. La página web Trabajadores Permanentes describe las cinco preferencias de visa de inmigrante basadas en el empleo (también llamadas categorías).

Si vive fuera de Estados Unidos y quiere trabajar en Estados Unidos, generalmente debe solicitar una visa del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS), a menos que no se requiera una visa para personas de su país de nacionalidad.

Los tipos de Visa para trabajar

Para estos casos se otorga la visa H-1B, para personas altamente cualificadas; sin embargo, hay otros tipos de visado a los que puede apuntar: L1A y L-1B, para extranjeros que hayan trabajado para una empresa matriz estadounidense; J-1m de intercambio con patrocinio estadounidense sea de una empresa, entidad o el Gobierno; visa P, para artistas y deportistas, normalmente temporal; y la visa R, la cual da permisos temporales para trabajos religiosos.

Generalmente se requiere que el posible empleador o agente del solicitante obtenga una certificación laboral del Departamento de Trabajo. El empleador presenta una petición de inmigración para trabajador extranjero (Formulario I-140) ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) y tras su aprobación se envía al Centro Nacional de Visas (NVC) del Departamento de Estado. Una vez que la visa es elegible, se envía a la embajada de EE.UU.

Le puede interesar: Convocatoria para capacitar sin costo a 2.000 colombianos en programación y ciencia de dato

A continuación una conferencia en video del Sena en el que explica el proceso para cumplir el objetivo de trabajar legalmente en Estados Unidos: