[Video] Diego Guauque celebró sus avances contra el cáncer: "me sacaron ese bicho"

Recuperación de Diego Guauque contra el cáncer

Luego de esta cirugía, la salud del periodista ha mejorado. En sus redes sociales Diego dice que poco a poco ha ido avanzando, que ya se ha sentido mejor de ánimo y tiene más apetito.

“Hace 23 días estaba en la cirugía más importante de mi vida y hoy, como lo pueden ver, avanzó en fisioterapia, ejercicios, me alimento mejor, tengo más pelito y estoy bien de ánimo”, afirmó Guauque.

Asimismo, contó que aún le queda una quimioterapia para acabar con el sarcoma.

“Viene una quimioterapia, como para barrer algunos residuos que quedaron después de la cirugía que eliminó ese sarcoma o lo más probable es que vengan unos ciclos de radioterapia. Nunca me la han hecho durante este semestre”, dijo.

El periodista con mucho entusiasmo dijo que se siente muy motivado y con mucha fe, pies “el sarcoma me lo secaron, me sacaron ese bicho(...) no fue fácil, falta la última etapa de sanación”.