[Video] Incendios forestales: así funciona el sistema del avión Hércules para apagar llamas

"En el año 2022 pedimos recursos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para poner a tono el sistema, hacerle mantenimiento y tenerlo listo; se hizo un convenio. Sin embargo, la necesidad del país para ese año fue de atención de ola invernal, de tal manera que no hubo recursos para ese efecto", reveló el alto oficial.

"Año 2023, en el mes de febrero, volvimos a pedir los recursos para establecer un convenio, no solamente para esto, sino para todas las necesidades que tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo donde utiliza las capacidades aéreas. Sin embargo, presupuestalmente no fue posible, no hubo los recursos", concluyó el comandante de la FAC.