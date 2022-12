[Video] Motociclista grabó y justificó su imprudencia: dice que no es por ir a 185 km/h

Hace algunos días se registró un aparatoso accidente en la vía que comunica a Bogotá con Villeta. En un acto imprudente por parte de un motociclista, quien adelantó por la derecha, para poder adelantar a un camión que se encontraba en la vía, el conductor chocó de frente con un ciclista que se encontraba en el lugar para luego chocar con otro motociclista, compañero de vía.

Desde este hecho, se volvió a poner en debate público las imprudencias que cometen los motociclistas en las vías. Incluso, se conoció otro caso en el que un motociclista sin papeles accidentó a esquema de seguridad del propio ministro de Transporte.

Por cuenta de estos hechos, y muchos más que se denuncian. El Gobierno anunció más controles a los motociclistas en las vías del país. Los controles serán ejercidos por 5.600 hombres y mujeres, que estarán desplegados en 12.383 kilómetros de vías, realizando los respectivos dispositivos de control.

A pesar de estos hechos que deberían hacer tomar conciencia sobre la importancia de la seguridad en la vía, se siguen conociendo casos de motociclistas imprudentes.

El nuevo caso

A través de redes sociales se ha viralizado el video de un motociclista que grabó una gran imprudencia que cometió en una vía del país. El sujeto registró todo con la cámara de su casco y en la grabación se puede ver toda la situación.

El sujeto va a 185 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima es de 80. En una curva, no logra controlar bien la moto que se le abre mucho y por poco se estrella de frente con otro motociclista que venía cumpliendo las normas de tránsito y que por culpa de la imprudencia de otro casi termina inmiscuido en una tragedia.

Aunque es evidente el exceso de velocidad y la imprudencia del motociclista que graba, él tiene una justificación que nada tiene que ver con ir a 185 kilómetros por hora. En el video asegura que al frenar, "el abs de la moto se activa y hace perder potencia de frenado para que la rueda no deslice, es un error de la computadora que me hizo irme super largo en la curva. Afortunadamente el señor iba por la orilla y esto no pasó a mayores, le ofrezco muchas disculpas, siquiera no hubo tragedia", dice el motociclista.

A continuación el video del sujeto explicando la situación, aunque muchos no le encuentran sentido: