[VIDEO] mujer soldado habría sido golpeada por un sargento en un batallón del Meta

Un reprochable caso ocurrió en Batallón del departamento del Meta en donde una dragoneante habría sido agredida física y verbalmente por uno de sus superiores.

Los hechos se presentaron el 12 de noviembre del 2023 en el Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N. 7 ubicado en la ciudad de Villavicencio en donde una mujer identificada como Tatiana Osorio fue insultada y aparentemente golpeada por el sargento viceprimero Oswaldo Peñaranda Jiménez.

De acuerdo con el relato de la víctima en días anteriores durante una formación el sargento Peñaranda les había manifestado que "si una persona nos cae mal, no saludarla".

"Yo me encontraba realizando el aseo de alojamiento con mis compañeras, en ese momento ingresa la suboficial Femenina (cabo tercero) Vázquez Colorado María Alejandra al alojamiento llorando y nos dijo a todas que si podíamos decir lo que el señor sargento viceprimero Peñaranda Jiménez Oswaldo nos había dicho en una formación unos días antes, mis compañeras dijeron que no, para evitar inconvenientes con mi primero, yo le dije a mi cabo que yo sí no tenía problema", narra la soldado.

Posteriormente, al salir del alojamiento fue abordada por el suboficial Peñaranda quien habría arremetido en su contra con insultos e inclusive, agrediéndola físicamente.

La uniformada argumentó su denuncia con un video que grabó desde su celular cuando se produjo la discusión.

"Después de la agresión nos llevan a la oficina del comando del batallón y el afirma delante del comandante de batallón con palabras soeces que me había agredido físicamente y verbalmente", enfatizó Tatiana Osorio, la dragoneante presuntamente golpeada.

Se conoció que a la fecha no se habría realizado ningún procedimiento disciplinario con el agresor y que, por el contrario, se habrían iniciado represalias en contra de la joven denunciante.

Desde diversos sectores le han solicitado al Ministro de Defensa, Iván Velásquez, tomar cartas en el asunto para darle el trámite correspondiente a este caso y evitar que situaciones similares se sigan presentando con las mujeres recién incorporadas al Ejército Nacional.

Hay que recordar que recientemente el gobierno nacional avaló la posibilidad de que mujeres pudieran formar parte de la institución para prestar su servicio militar.