[Video] "Plomo corrido", la propuesta de Abelardo de la Espriella contra los delincuentes

El nombre de Abelardo de la Espriella es sinónimo de polémicas y controversias en Colombia. Si bien es reconocido en Colombia por su labor como abogado, también se caracteriza por sus declaraciones radicales.

De la Espriella lleva más de dos décadas ejerciendo el Derecho y su desempeño profesional es recordado por el trabajo para importantes clientes. Además, recientemente ha incursionado en el mundo de los negocios, con su marca de ron, también como escritor, además de sus 'pinitos' como cantante.

Si bien De La Espriella había estado alejado de las controversias durante los últimos meses, dado que dijo que se retiraba de los estrados judiciales para dedicarse a su Ron Defensor, esta semana el abogado volvió a dar de qué hablar por una polémica propuesta que hizo para enfrentar la inseguridad en el país.

Y es que por cuenta del secuestro del papá de Luis Díaz y los constantes crímenes que se presentan en las diferentes regiones del país, De la Espriella propuso "plomo corrido" contra los delincuentes.

La polémica propuesta de Abelardo de la Espriella

A través de un corto video, el abogado empezó diciendo que: "He querido mandar en estos días vídeos positivos en donde la gente se pueda inspirar o se diviertan, pero ante la terrible realidad de Colombia me veo obligado a hacer este vídeo en particular porque el país se está cayendo a pedazos, la delincuencia campea, el terrorismo, hace lo que le da la gana, sin seguridad no hay nada".

Acto seguido fue que De la Espriella propuso el uso de armas contra los delincuentes: "Mientras no apliquemos la ley como corresponde, el país va rumbo al desastre y esto no es fortuito, eso es lo que quiere el régimen, destruir el país".

En ese sentido, hizo una comparación entre decretos y el tamaño de las balas de algunas armas: "A los bandidos hay que darles plomo corrido. La ley 556 (muestra una bala) o la ley 762 (saca otra bala más larga), que me gusta más porque es más efectiva. Con los bandidos plomo corrido, nada que negociar", concluyó.

El video ha generado todo tipo de reacciones en los internautas de redes sociales, ya que algunos están de acuerdo con lo que propone el abogado, mientras que otros consideran que la violencia nunca será el camino indicado. ¿Usted qué opina?

El video de Abelardo de la Espriella