[Video] Polo Polo protagonizó discusión en un gimnasio: fue "amenazado" y escoltas intervinieron

¿Qué dijo Polo Polo?

"Un día de estos va a aparecer con la geta llena de moscas", fueron las palabras que dijo el hombre que se acercó a Polo Polo, por lo que el funcionario decidió dar aviso a su esquema de seguridad.

"Vamos a la Fiscalía y resolvemos, usted con su abogado y yo con el mío y listo, vamos a ver qué pasa", le respondió el representante por el partido Centro Democrático.

Ante esto, el hombre dice que él en ningún momento lo amenazó. Sin embargo, Polo Polo le indica que para él eso fue una amenaza y que la Fiscalía se encargara de decidir si lo es o no.

De igual forma, el representante escribió un mensaje en el que habló sobre este hecho y criticó este tipo de acciones por parte de algunos simpatizantes de otros partidos.

“Que mamera me dan este tipo de situaciones. No quería publicar nada y llevar todo el proceso en discreción, pero ya que andan diciendo cosas que no son sobre el suceso del día de ayer en el gimnasio, acá les muestro el video del procedimiento”, dijo inicialmente.

De igual forma, habló sobre el porqué se habría desatado el problema. “Este sujeto, identificado como Pedro Hernán Romero Sáenz, se me acercó mientras hacía ejercicio y me amenazó diciendo que ‘un día de estos aparecería con la boca llena de moscas’, aparte de otras groserías. En el video del procedimiento se observa cómo el hombre vuelve y repite su amenaza”.

El representante por el Centro Democrático indicó que después de dar aviso al esquema de seguridad llamaron al cuadrante más cercano y tomaron sus datos para colocar la respectiva denuncia.