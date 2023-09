Video: Taliana Vargas, entre lágrimas, habla sobre ataque contra candidatos a la Alcaldía de Cali

La exseñorita Colombia, Taliana Vargas, esposa del candidato a la Alcaldía de Cali Alejandro Eder, compartió un video en un sus redes sociales donde, entre lágrimas, contó el angustioso momento que vivió en medio del Foro Distrital de Juventudes que realizaron los candidatos este sábado 9 de septiembre.

Algunos jóvenes, al parecer, integrantes de la 'Primera Línea' se enfrentaron a golpes con el escolta del candidato Wilson Ruiz, dejándolo herido y poniendo en riesgo a los demás candidatos Diana Rojas, Miyerlandi Torres, Danis Renteria y Deninson Mendoza.

“Tengo mucho miedo, estoy muy asustada con esto que acaba de pasar en Cali. Colombia, esto no puede pasar más. Tenemos que aprender a respetar las diferencias, esta forma violenta no es la salida para nada”, dijo la exreina.

Asimismo, cuestionó los hechos y pidió compasión por la diferencia de ideales políticos. “Tenemos que pensar más desde el amor, desde la compasión. ¿Por qué la agresión?, ¿a qué nos lleva la agresión? Está bien no pensar igual, pero tenemos que aprender a vivir con eso, a respetar las diferencias”, aseguró.

Por esta misma línea, Taliana sugirió que "si no les gusta una forma de hacer política o no les gustan, los candidatos no voten o voten en blanco, pero no los agredan".

Finalmente, habló de las aspiraciones políticas de su pareja, Alejandro Eder y reveló que tras estos hechos, tanto el candidato como ella cancelaron sus agendas en pro de proteger a su familia.

“Aquí estamos una familia, con el único fin de hacer las cosas bien por todos, con hijos pequeños. Respeten la vida, esto no lleva a nada, esto también es una invitación para todos, dejen de estar peleando con el vecino o en sus familias porque tienen maneras diferentes de pensar. No más, aceptémonos como somos”, concluyó.