TikTok se ha convertido en una red social seguida por cientos de personas que publican y disfrutan de diferentes contenidos que llegan a mostrar curiosidades, bailes, momentos divertidos que ocurren en el mundo.

Sin ir tan lejos, algunos de estos hechos son grabados en las calles de Colombia, donde suceden algunos casos curiosos y 'colombianadas' que se llevan cientos de reacciones y comentarios divertidos por parte de los internautas.

Precisamente, hace algunas horas se hizo viral un video que sorprendió a más de uno. Un carro Twingo fue modificado y le pusieron un platón en la parte de atrás, quedando como una "camioneta".

Y es que este tipo de carro se volvió muy viral durante este año, después de que Shakira comparara un Ferrari con un Twingo, lo que lo llevó a ser motivo de memes y ser el centro de atención en todo el mundo.

Sin embargo, parece que este video del carro con platón revivió todo lo que pasó con el Twingo y lo puso otra vez como tendencia en redes sociales.

Muchas personas dejaron algunos comentarios divertidos como: la "Twingoneta"; "cuando no me alcanza para la Hilux"; "Twingo no llora, Twingo se reinventa y factura".