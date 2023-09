[Video] Uribe pidió gorras fiadas y se las regaló a jóvenes que manifestaban en su contra

El expresidente de la República, Álvaro Uribe, es un personaje que genera amores y odios en la ciudadanía y en redes sociales. Hay personas que lo defienden a capa y espada, y lo defienden constantemente; pero también muchos que lo critican y no pierden oportunidad para manifestarle su descontento.

En las últimas semanas, Uribe ha estado muy activo en eventos en diferentes regiones del país por cuenta de las elecciones regionales que se avecinan el 29 de octubre.

Por ejemplo, recientemente manifestó en su visita al departamento de Caldas, su preocupación por la alteración del orden público en varias regiones del país y dijo que es consecuencia del debilitamiento de las Fuerzas Militares y del impulso o estímulo de las guardias campesinas.

Posterior a su visita a Caldas, el expresidente viajó a un evento en Antioquia para apoyar las candidaturas de algunos candidatos.

Durante un evento en el municipio de Sonsón, donde fue a apoyar en eventos públicos a los candidatos Juan Diego Zuluaga y Andrés Julián Rendón a la Alcaldía y Gobernación, respectivamente, Uribe protagonizó una peculiar escena.

Cuando daba un discurso en una calle de ese municipio antioqueño, varios jóvenes protestaban por su presencia en el lugar. Sin embargo, lejos de enojarse por la presencia de esta manifestación, el expresidente Uribe se mostró preocupado por el fuerte sol que estaban recibiendo sin ninguna protección.

"Querida comunidad, a mí me preocupa mucho que aquellos muchachos salgan con unas historias que no corresponden, pero les he respondido con argumentos, sin odios, sin rabias. Y mientras está esta manifestación tan bella, ellos siguen allá con unos rayos de un sol muy fuerte, sin sombrero, cargando esas pancartas contra mí", dijo el expresidente.

Fue en ese momento que Uribe, en una peculiar acción, pidió a un vendedor fiadas varias cachuchas para regalarles a los jóvenes que protestaban contra él.

"Yo voy a hacer una cosa, ya les di unos argumentos respetuosos, y mandé comprar, mandé fiar, me fiaron allí en una tienda de Sonsón, me fiaron unas cachuchas. No me voy de aquí sin pagarlas, para que sepan (...) Y no son políticas, y están muy bonitas. Y en la tienda, por favor, diga que yo procuro ser buena paga, que antes de irme voy a pagarlas", dijo Álvaro Uribe.

Toda esta situación quedó grabada en un video que el mismo Uribe compartió en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Gorras para protección solar de quienes mandaron a atacarme".

El video del expresidente Uribe