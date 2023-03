Visa americana: joven cuenta el porqué se la negaron y muchos reconocen cometer el mismo error

Millones de personas en el mundo anhelan el llamado sueño americano y conocer Estados Unidos, uno de los destinos preferidos por su calidad de turismo, oportunidades de crecimiento profesional, económico y educativo.

No obstante, obtener la visa americana es un verdadero obstáculo para muchas personas que ven en este trámite el gran problema para viajar a los Estados Unidos. Muchos, solo de pensar en ir a la Embajada desisten de su idea, dado que en el imaginario de muchos está que obtener este documento es casi imposible.

A pesar de esto, muchos expertos recalcan que obtener la visa puede ser un trámite rutinario si se cumplen con los papeles y documentos requeridos, además de ser completamente sinceros en la entrevista.

Precisamente, una joven colombiana que se identifica en redes como Daniela Gaitán, contó su experiencia en el proceso para obtener la visa, y reconoció un error por el que cree que no se la dieron.

La joven, que reside en Australia, contó que quería pedir la visa de Estados Unidos, no porque quisiera viajar a ese país, sino porque es la mejor ruta para hacer escala y viajar de Australia a Colombia.

Sin embargo, tuvo una amarga experiencia, le negaron la visa, y cuenta que no la volverá a pedir: "La verdad no me quedaron nada de ganas de volver a hacer ese trámite. Gasté mucho dinero, al final creo que no lo necesitaba y ahora sí tengo en mi historial una negación de visa; eso es casi peor que cualquier delito para mí".

¿Qué fue lo que pasó?

Daniela Gaitán reconoció que estaba muy nerviosa por la entrevista, y que practicó mucho sus respuestas en inglés para dar una buena impresión. Además, contó que le pagó a alguien para que le ayudara a pedir la cita, pensando que eso le daría más posibilidades de obtener la visa, como lo evidenció ella misma.

Al llegar al consulado, para su sorpresa le hizo la entrevista con en español: "Llevaba ya como una semana practicando mis respuestas en inglés (...) “Me dice: ‘¿cuál es el motivo de su visita?’ Como yo iba con el chip en inglés yo quedé en shock de dos segundos, a lo que yo contesté como ‘turismo’, y yo creo que ese shock de dos segundos (fue la razón para que fuera) ya negada”, contó.

¿Cómo apelar?

Al igual que esta joven a muchas personas le niegan la visa, y una opción en ese caso es presentar una apelación, la cual, debe realizarse 30 días después de que le notifican la decisión del agente consular.

Cabe resaltar que el proceso puede demorar 180 días y lo lleva el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. En caso de tener un proceso administrativo, puede revisar el estado de la solicitud en la misma página donde se diligenció el formulario de aplicación. Sin embargo, tenga en cuenta que estos se resuelven entre los 60 días a partir de la entrevista.

La respuesta del consulado fue que, en este momento, ninguno de los dos se correspondía con un ‘perfil apto’ para visa.