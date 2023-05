Volcán Nevado del Ruiz: las tres grandes erupciones que ha tenido ¿Se viene la cuarta?

Las sustancias que emana este volcán son drenadas principalmente en los ríos Cauca y Magdalena, pero también a otros más pequeños que proveen agua en varios acueductos que benefician a más de cuarenta poblaciones aledañas. Entonces, si llega a haber una expulsión de lava, estas poblaciones se quedarán sin acceso al preciado líquido. De hecho, en la erupción de 1985, el lahar ocasionado por el volcán aumentó cuatro veces su tamaño cuando entró en contacto con los ríos ubicados en las partes bajas del mismo.

6 - No se puede predecir una expulsión de lava

Yady Solano afirma que: “No podemos predecir que ocurrirá una erupción ni cuándo sucederá. Esto puede ocurrir en un mes, en un año o quizá nunca”. Sin embargo, el SGC ha estado monitoreando anomalías y está muy atento a la actividad del volcán para tomar las medidas necesarias.

Le puede interesar: Nevado del Ruiz: ¿Qué tanto afecta la caída de ceniza a la salud?

Para concluir, el panorama no es tan gris como en 1985, dado que “en una posible erupción del Nevado del Ruiz, este no expulsará más del 10% de toda la lava que contiene, además, debido a la reducción que ha experimentado el glaciar que lo cubre, el episodio no sería tan grave como el presentado año atrás”, afirmó la profesora de la UTB.

Adicionalmente, se debe resaltar que desde 1987 se creó la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres, por tanto, ahora el país está más preparado para atender una emergencia de este tipo, aunque esto no implica que no haya grandes pérdidas en el caso de una expulsión de lava.