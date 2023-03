Según las autoridades, aunque esto no representa una erupción inminente, si alerta a las autoridades a preparar acciones que permitan proteger a la población en caso de presentarse una alerta roja en los cinco departamentos donde el volcán puede generar algún tipo de afectación.

¿Pero por qué se decretó alerta naranja?, significa que en los últimos días la red de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano ha registrado un aumento importante en los eventos sísmicos del volcán.

Aunque el nivel naranja representa una posible erupción de magnitud considerable, que podría darse en cuestión de días o semanas, esto no es algo inminente. Es solo una probabilidad frente a la cual las autoridades deben estar preparadas, por lo que se han reunido en los últimas horas para establecer las líneas guía que se tomarán a partir de esta nueva alerta.

Por si se lo perdió: Posible erupción del Volcán Nevado del Ruiz: vías de evacuación en Tolima están colapsadas

"Colombia tiene varios volcanes activos, el volcán Nevado del Ruíz es uno de ellos y lleva diez años en proceso eruptivo. El cambio de nivel amarillo a naranja obedece a cambios en la actividad sísmica y térmica del volcán. Esto quiere decir que se ha registrado un aumento en la sismicidad, como indica el boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC) en lo últimos días se han registrado más de 9600 eventos sísmicos. El cambio de nivel lo que nos indica es que la actividad volcánica se ha intensificado en los últimos días", comentó la experta en geología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Sabana, profesora Nicole Leslie Hernández.

El Servicio Geológico Colombiano aclara que el volcán Nevado del Ruiz ha permanecido en constante actividad eruptiva durante los últimos 10 años. Sin embargo, estos eventos han sido menores, con caída de ceniza principalmente, en donde ya se había decretado alerta naranja en un momento.

La experta señala que "Armero fue una tragedia que no queremos que se repita. Por eso, el cambio de nivel obedece también a acciones preventivas. El SGC y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) han activado todas las alarmas y han recomendado intensificar las acciones de preparación de respuesta para estar atentos en caso de que el evento eruptivo ocurra para salvaguardar la vida de las personas. Adicionalmente, Armero ya no existe, es un campo santo. En caso de que se replicara el mismo evento, no hay una población en ese mismo lugar donde ocurrió la tragedia en noviembre de 1985".

Le podría interesar: Volcán Nevado del Ruiz: autoridades en Tolima activan alertas

Las autoridades invitan a la comunidad a mantenerse informada sobre el estado del volcán por medio de los canales oficiales de las entidades correspondientes, haciendo caso omiso a mensajes que no provengan de fuentes verificadas.