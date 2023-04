Volcán Nevado del Ruiz: ¿Qué va a pasar con las zonas de emergencia que no tienen señal celular?

Luis Fernando Velasco, director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se reunió este sábado en la mañana con entidades técnicas y operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, representantes de los entes de control, autoridades de los departamentos de Caldas, Tolima y Risaralda y otros funcionarios para tomar medidas urgentes respecto a la alerta por la actividad del volcán nevado del Ruiz.

En el encuentro, que se desarrolló en el marco del sexto Puesto de Mando Unificado (PMU), se reiteró el llamado para que las comunidades que viven en la zona cercana al volcán evacúen sin problemas. Esto debido a que varios campesinos temen dejar sus tierras y quedarse sin nada, bien sea porque los delincuentes les roben animales y pertenencias o porque no puedan regresar.

Según Velasco, ya hay una estrategia para resguardar a los animales, y por eso pide no entorpecer el trabajo de evacuación: "No sé qué tan práctico y qué tan posible sea sacarlos a la fuerza, pero al menos están avisados. Se les dejó un acta. Se les explica, se les genera espacios de evacuación en caso de emergencia y se estudian mecanismos de información inmediata. Pero no descartamos unas medidas más fuertes de tipo policivas. Por ahora seguimos en la estrategia de persuasión", dijo el funcionario a RCN Radio.

Velasco también les pidió a las comunidades que valoren sus vidas. "Hablen con los consejos locales y regionales. Nosotros vamos a ayudar en eso. La vida de ustedes es muy valiosa y no se puede perder por no hacerle caso a una amenaza de un volcán", declaró a RTVC.

"No los vamos a dejar solos. Ustedes tienen familiares, tienen amigos y tienen albergues a los cuales pueden llegar. Estamos preparando con su alcalde, con sus gobernadores, con el Gobierno nacional un plan para cuidar a sus animales", añadió.

Las zonas sin señal de celular

Las autoridades también están muy preocupadas por esas zonas donde la señal de celular es poca o nula, lo que dificultaría la comunicación con habitantes de zonas en riesgo cercanas al volcán nevado del Ruiz. Por tal razón, el Gobierno nacional hizo una solicitud en dos sentidos.

En primer lugar, Velasco pidió al Ministerio de las TIC coordinar con los operadores de celular para "que la gente tenga también la posibilidad de llamar, de preguntar y de generar algún tipo de vínculo con esas zonas". "Muy seguramente mañana o pasado estará el Ministerio de las TIC en territorio", dijo el director encargado.

En segundo lugar, el Ministerio de las TIC ha solicitado, de forma urgente, que los alcaldes de los municipios cercanos a la zona de influencia del volcán envíen "coordenadas geográficas donde no hay señal de celular". De esta forma, se busca que los operadores puedan ampliar la señal para permitir que los habitantes puedan estar conectados.