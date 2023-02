"Volví a tenerte en mis manos": Estremecedor mensaje del esposo de Paula Durán

La historia de Paula Durán, colombiana fallecida en Estados Unidos por cuenta de un cáncer terminal que apareció de la nada y se la llevó el pasado 24 de enero, sigue conmoviendo al país. Esta vez fue Sergio Vega, su esposo, el que entregó nuevos detalles de la repatriación de las cenizas de Durán.

Un mes después del deceso de la joven, Vega, su esposo y padre de sus tres hijos, este 27 de febrero compartió en sus redes sociales una foto en el que se evidencia que ya tiene consigo a Paula.

"Hoy te volví abrazar, volví a tenerte en mis manos. Te Amare por toda la eternidad, esposa mía. Cuando sea la Voluntad de Dios, estaremos juntos de nuevo por toda la eternidad. Nadie se va mientras exista alguien quien la recuerde y tú siempre estarás en mi mente y en mi corazón", escribió en el post, que está acompañado de una foto suya abrazando la urna funeraria.

Por su parte, Iris Camargo, madre de la joven, quien estuvo con ella 5 días antes de fallecer, comentó en Univisión que aún faltan algunos documentos para llevar sus cenizas a Colombia.

"Lo que falta es la documentación para poder sacarla del país porque va para Colombia", dijo.

Asimismo, contó uno de los últimos deseos de Paula sobre su hija mayor. "Luciana está en una edad en la que necesita la presencia femenina. En este caso mi hija no está, pero estoy yo, que soy su abuela-mamá y que casi siempre he compartido con mi niña. Y esta también fue una petición de Paula. Ella me pidió que no la dejara nunca", aseguró.