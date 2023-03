Tras las afirmaciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien aseguró que Samuel Santander Lopesierra entregó dinero para financiar la campaña del presidente Gustavo Petro, RCN Radio conoció en primicia un audio donde el 'Hombre Malboro’ le dice a un sobrino que si bien votó por el entonces candidato del Pacto Histórico, nunca ha tenido un acercamiento con él.

“Estos periodistas son unos terroristas, el 95% de la votación que tiene el presidente no lo conocen, yo jamás he hablado con él, yo estoy dentro de ese 95% de personas que votamos por convicción, porque creemos en el proyecto político, yo jamás he tenido ningún acercamiento con nuestro candidato, pero lo hacemos de corazón porque es el cambio”, se escucha en uno de los apartes del audio.

En el audio, Lopesierra aseguró que sus enemigos le quieren dañar la imagen y dio a entender que su aspiración a la Alcaldía del municipio de Maicao (La Guajira), sigue firme.

“Tenemos que seguir trabajando, esos son los que nos quieren dañar la imagen y todos sabemos los cercanos a la campaña que jamás hablamos con él y que lo hacemos por una mejor Guajira y una mejor Colombia”, indicó.

‘Santa’ Lopesierra, quien pagó 18 años de cárcel en Estados Unidos por el delito de narcotráfico, no ha ocultado su apoyo al hoy presidente.

En medio de una entrevista que le hizo un medio local en el municipio Maicao, este hombre señaló que considera “que su programa de gobierno abarca todas las necesidades que Colombia necesita y especialmente La Guajira”, mientras calificó a Petro como “la persona que tiene la radiografía del país”.

RCN Radio pudo establecer que ‘Santa’ no ha ampliado sus declaraciones ante la opinión pública del país, porque se está asesorando con su equipo jurídico. Sin embargo, se conoció que esta tarde emitirá un comunicado de prensa donde además explicará las razones por las cuales no está inhabilitado para ser candidato a la Alcaldía de Maicao, como se especula en La Guajira por haber estado en prisión.