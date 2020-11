Voto digital o por internet: registrador propone pilotos para el 2026

Este miércoles se definirá en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes, el futuro de la propuesta de implementar el voto no presencial en los procesos electorales que se desarrollen en Colombia.

Aunque el propósito de la iniciativa era en principio abrirle paso lo antes posible a esta modalidad, el registrador nacional, Alexander Vega, considera que dicho cambio debe pensarse más hacia futuro.

En ese sentido, el funcionario como cabeza de la organización electoral, propuso que el voto electrónico digital y por internet se pueda comenzar a implementar a partir del 2026 a través de pruebas piloto.

“Que se deje la modalidad de voto electrónico remoto o voto digital por internet, que es el que van a estrenar los mexicanos el próximo año, pero que queden pilotos para 2026. Es decir, que la organización electoral se prepare hasta el 2026 haciendo los pilotos”, le indicó a los congresistas.

Aclaró que dichos pilotos de voto no presencial se adelantarían con los colombianos que viven en el exterior y que en muchas ocasiones tienen dificultades para ejercer su derecho al sufragio.

“El voto electrónico remoto o voto digital, quedaría exclusivamente para la votación de los colombianos en el exterior y se implementaría en el 2026 con pruebas piloto, es decir, estaríamos hablando que aproximadamente hacia el 2030 estaría en vigencia. Este no es un código para implementar en el 2022, sino a futuro. Lo que quiero pedirle a todos es que pensemos a 10 años y no quitemos la modalidad de voto no presencial, hay que dejarla como una alternativa”, sostuvo Vega.

El registrador también defendió el voto anticipado y destacó que “hay que abrir los puestos de votación de ciudades capitales, estilo Corferias, por lo menos unos días antes para que la gente pueda votar de manera anticipada, pero de manera presencial y la otra modalidad es la tradicional del voto manual pero con la asistencia tecnológica de la biometría en la mesa”, dijo.

Sin embargo, este tema ha generado preocupación en algunos sectores políticos del país que advierten que Colombia no está preparada para implementar estas modalidades en su sistema democrático. La representante Juanita Goebertus advirtió que esto se prestaría para que haya riesgo de fraude electoral.

“Hay riesgos gravísimos como ha ocurrido en otros países como Venezuela, en donde por falta de garantías en la tecnología que se pueden alterar los resultados electorales. Por eso insistimos en la eliminación completa de la modalidad de voto no presencial”, manifestó.

La oposición también expresó preocupación frente a la propuesta de voto electrónico mixto, que según ellos debería implementarse de forma progresiva para poder garantizar la transparencia que necesitan los procesos electorales.