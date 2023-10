Voto en blanco se impone en dos municipios de Colombia: ¿repetirán las elecciones?

Este domingo 29 de octubre se llevaron a cabo las elecciones territoriales 2023 en las que los colombianos eligieron los nuevos cargos de alcalde, concejales, diputados, ediles y gobernadores de todo el territorio nacional.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, la jornada electoral se llevó con normalidad en la mayoría de ciudades y municipios del país.

No obstante, un hecho histórico fue el que se vivió en dos municipios colombianos, donde quedó de ganador el voto en blanco.

Aunque en el municipio de Maicao, La Guajira, avanzaron con tranquilidad las votaciones, el resultado en las urnas sorprendió a los guajiros, pues el voto en blanco superó al resto de candidatos.

Este mismo caso se vio en Gamarra, Cesar, donde el voto en blanco fue el ganador, por lo que las elecciones deberán repetirse.

Incluso, en dicho municipio la violencia no cesó y, por el contrario, dejó una gran huella en la jornada electoral, luego de que se quemara, en forma de protesta, la sede de la Registraduría.

De este modo, y según estipula la ley, las elecciones tendrían que repetirse en ambos municipios. "Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”, se lee en el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia en su parágrafo 1.