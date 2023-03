Voy a ir en helicóptero le guste o no a la élite colombiana, de malas pueden llorar: Francia Márquez

En las últimas horas, la Revista Semana publicó un aparte de la entrevista que le realizó a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, en la defiende el que uso de un helicóptero para transportarse a su casa, ubicada en el corregimiento de Dapa en Yumbo (Valle del Cauca).

"El fin de semana fui, subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero, y voy a seguir las veces que vaya a ir en helicóptero, le guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones que eligieron al presidente me eligieron a mí, y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país pues me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí".

Márquez al mismo tiempo aseguró, que presidentes y vicepresidentes anteriores también han hecho uso de estas aeronaves y cuestionó porqué a ellos no les han hecho este tipo de escándalos.

Puede leer: Gustavo Petro defendió a Francia Márquez por llegar en helicóptero a su casa en Valle del Cauca

"Todos los presidentes y vicepresidentes de Colombia (todos) han usado todas las aeronaves que tiene el Estado a su disposición para su seguridad, y entonces como es la vicepresidenta pobre que viene de abajo (humilde) entonces ¿No lo puede usar? Lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo ilegal".

Posteriormente, recordó el atentado del que fue víctima el pasado 10 de enero y justificó nuevamente el uso de este tipo de aeronaves para movilizarse y salvaguardar su seguridad.

"Después de haber vivido un atentado frustrado, en la vía que conduce a mí casa donde me ponen 8 kilos de explosivos pues no me voy a dar el lujo a facilitarle las condiciones para que me maten más rápido, no voy a hacer eso. Pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran, me pueden ir a demandar si quieren y que sea un juez que defina si estoy haciendo algo ilegal o estoy haciendo lo correcto".

También lea: La casa es alquilada: Francia Márquez explica uso de helicóptero en zona exclusiva de Yumbo

Frente a los cuestionamientos que se han hecho desde diferentes sectores políticos sobre los costos millonarios del traslado a su casa de Dapa, la vicepresidenta también se refirió.

"Por qué no hacen las cuentas de los millones que se gastan cuidando al expresidente Uribe (y merece el cuidado, no estoy diciendo que hay que descuidarlo) pero él ya no es un funcionario público y lo cuidan; y les aseguro que mi seguridad como vicepresidenta no cuesta la que vale la de él".

Finalmente Francia Márquez, concluyó que este tipo de escándalos son de carácter clasista y racista, que se han hecho a raíz de que es una mujer de piel negra y porque es una mujer humilde que viene de un estrato bajo.

Le puede interesar: Francia Márquez denuncia hallazgo de explosivos cerca de su casa en Cauca

"Porque soy una mujer negra, porque soy una mujer que viene de abajo, porque soy humilde. El clasismo y el racismo en este país es evidente, si fuera blanca y de élite no estaban haciendo escándalo, porque es normal que una persona que nació en cuna de oro la transporten en esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas".

VEA AQUÍ LA ENTREVISTA