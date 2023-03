Wingo y Latam se suman a Avianca, y anuncian protección a usuarios afectados por Ultra Air

Las aerolíneas Avianca, Wingo y Latam, anunciaron protección a los usuarios que han resultado afectados por el cese de operaciones de Ultra Air.

Dichos anuncios, van desde una protección tarifaria, hasta la reubicación en vuelos de forma gratuita.

Estos beneficios por parte de dichas compañías, se convierten en una opción para aquellas personas que compraron tiquetes en el marco de la Semana Santa y que temen perder sus viajes.

Avianca

La compañía colombiana Avianca, dio a conocer en la tarde de este miércoles 29 de marzo, que ofrecerá reubicación gratuita a pasajeros que hasta el 1 de abril hayan comprado tiquetes con la aerolínea Ultra Air.

En ese mismo sentido, confirmó que los usuarios serán atendidos en los diferentes aeropuertos a nivel nacional y que la ubicación se realizará en el orden de llegada.

“Los usuarios deben acercarse a los aeropuertos el día que tienen su vuelo o máximo un día antes del mismo con un tiquete válido para ser verificado”, precisó.

Asimismo, dijo que ofrecerá tarifas de protección por trayecto en destinos nacionales e internacionales para quienes tienen fecha de vuelo con las aerolíneas Viva y Ultra hasta el 9 de abril.

Wingo

La aerolínea Wingo, confirmo por su parte que brindará un código de protección a pasajeros que se han visto afectados por el cierre de Ultra Air.

“La aerolínea dispondrá de un código de protección para los pasajeros afectados por el cierre de Ultra Air. Este código podrá ser redimido en rutas desde Bogotá hacia Medellín, Cali, Santa Marta y Cartagena”, precisó la compañía a través de un comunicado.

Asimismo, indicó que estas tarifas estarán activas hasta el próximo 15 de abril y estarán sujetas a la disponibilidad de sillas.

Latam

A su turno la aerolínea Latam, anunció un plan especial de protección a aquellas personas que se han visto afectadas por la suspensión de operaciones de Ultra.

“LATAM Airlines Colombia pondrá a disposición tarifas de protección por trayecto para los viajeros de Ultra con pasajes emitidos con fecha de viaje hasta el 15 de abril de 2023”, indicó la compañía.

De igual forma, añadió que la compra de pasajes se podrá realizar únicamente en los aeropuertos donde LATAM realiza venta de tickets y los pasajeros deben mostrar el soporte de su ticket emitido por Ultra Air incluyendo a aquellos que realizaron la compra en agencias de viajes.