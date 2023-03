"Ya existían sospechas de que podrían atentar en mi contra", advierte director de la UNP

Lea también: A la cárcel dragoneante del Inpec por presuntos nexos con banda delincuencial

Por otra parte, el director de la Unidad Nacional de Protección señaló que al parecer tendrían chuzado su teléfono celular, tras indicar que se han presentado diferentes situaciones donde han llamado o han enviado mensajes a su nombre, amenazando a otras personas.

“Yo no me quiero aventurar a decir que el principal sospecho es tal, pero sí me pone nervioso la posibilidad de que mi celular haya sido clonado, especialmente puedo inferir que puede ser alguno de los sindicatos que tiene vínculo con la entidad", advirtió Rodríguez.

El funcionario concluyó que "se hacen llamadas desde un número que aparentemente es el mío y amenazan a mi nombre... eso lo hicieron un domingo. Estas personas del sindicato estaban en una diligencia en la Fiscalía y dijeron que yo les había enviado un texto amenazante, incluso a mi celular llegó un mensaje indicándome: 'a usted también le caben las balas'".