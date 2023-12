"Ya se está cerrando el hueco fiscal": Petro sobre fondo de estabilización del combustible

Desde Cali, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que gracias al alza paulatina de la gasolina y a una "política responsable del manejo de las finanzas públicas", comenzó a cerrarse el billonario 'hueco' fiscal del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles en Colombia.

En medio de una reunión que sostuvo con alcaldes y gobernadores electos en Cali, el mandatario aseguró que el subsidio de la gasolina era una "deuda oculta que beneficiaba a los dueños de las Toyota y no al pueblo colombiano".

"(…) Lo estamos logrando gracias a la Reforma Tributaria que se aprobó en el Congreso y a una política responsable del manejo de las finanzas públicas, porque también nos ha tocado pagar una deuda que estaba oculta que es el subsidio a la gasolina, que no era la gasolina la subsidiada, sino, el dueño de la Toyota, los grandes consumidores de gasolina del país, que, de acuerdo a las encuestas, son una minoría de la población colombiana", expresó el jefe de Estado.

Además, Gustavo Petro aseveró que el 'hueco' fiscal no se ha cerrado, debido a la decisión del Gobierno de aumentar el precio de la gasolina manera paulatina y no "de golpe".

"Ese hueco equivale a aproximadamente, -mal hechas las cuentas-, aún no se ha cerrado porque decidimos un crecimiento de las tarifas de gasolina paulatina, no de un golpe; esa fue una propuesta que espero haya sido la correcta, la clase media es la que paga básicamente ese tipo de alza de la tasa de la gasolina y ya se está cerrando el hueco, no el pago del hueco, que aproximadamente llegó a ser de 50 billones", agregó.

Por último, sostuvo que, aunque recibió al país con deudas, en el año 2024 Colombia contará con 100 billones de inversión pública.

"Ustedes podrían tener una visión financiera del estado de las finanzas públicas de Colombia, aun así tenemos $100 billones de inversión pública, no libres porque están amarrados a proyectos previos, pero son una de las partidas que entran a jugar", concluyó el jefe de Estado.