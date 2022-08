Ya son 162 los periodistas asesinados por ejercer su oficio en Colombia: Fecolper

“Léiner y Dilia tenían medios digitales. Léiner era el director del medio radial 'Sol Digital Stereo' y Dilia Contreras trabajaba en Impacto Stereo y en la web 'La Bocina', en el municipio de Fundación (Magdalena)... entonces nosotros por eso insistimos mucho en la situación y el contexto general de los casos”, aseguró.

Adriana Hurtado también se refirió al papel que ha tenido la Unidad Nacional de Protección (UNP) con los periodistas que han resultado amenazados en el país, tras indicar que en el caso de Léiner y Dilia no se había recibido como tal un reporte, o tampoco se tenía conocimiento de que ellos hubieran solicitado esquemas de protección.

“Aunque no tenemos conocimiento de solicitud de esquemas, sí hay que recordar que durante el gobierno anterior fue muy complicado hablar con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde las organizaciones de prensa en donde están la FLIP, Fecolper y Reporteros sin Fronteras, entre otros, porque no hubo esa interlocución. Se cumplieron 20 años del programa de protección, se hicieron recomendaciones sobre la falta de funcionamiento de los esquemas de seguridad, pero lamentablemente no hubo esa escucha en la defensa de unos 120 periodistas que en Colombia tienen esquemas de seguridad", concluyó.