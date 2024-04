"Yo pienso que el poder constituyente ya arrancó", Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió a la propuesta de la asamblea constituyente y respondió si lo haría por la vía de un decreto o un estado de conmoción interior, tal y como lo han sugerido algunos sectores políticos.

En entrevista exclusiva con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, el mandatario dijo: "La Constitución establece las vías del poder constituyente. El poder constituyente no se convoca, es el pueblo el que se convoca él mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país. Ese es el poder constituyente".

"Yo pienso que el poder constituyente ya arrancó. O sea, que tenemos una población que cada vez más decide tomar decisiones (...) Cada vez más, un pueblo no que protesta, sino que decide. Y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional como la Constitución del 91".

Añadió que respetará lo dicho por la Constitución. "Los invitaría a que miraran menos la forma y [más] el contenido", dijo.

Si embargo, reiteró que las formas legales y constitucionales son importantes. "Son muy importantes, pero sin contenido no hay forma. Entonces, ¿cuál es el contenido? La decisión de un pueblo. Que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto de un nudo gordiano y que es necesaria su intervención para que el país cambie".

"Vamos a poner pensiones, salud, en concreto, acceso a la tierra del campesinado, que es el que produce los alimentos, y sin eso no hay alimentos o son muy caros; el problema de la justicia, que nunca ha podido el Congreso reformarla. O el problema de la política, donde un agente lleva a una plata, impone y se vuelve dueño de la ley, que no es el pueblo, etcétera. Todos los problemas, o el ordenamiento territorial. Tú ves aquí mismo en el departamento de Bolívar, ve al sur de Bolívar desde aquí. No puedes. Tienes que ir a hacer tres vueltas y pasar el río una y otra vez para llegar a un punto que es el Magdalena Medio", dijo.

Aprovechó para responder al presidente del Congreso, Iván Name. "El Congreso ha tenido en la historia diferentes funciones. En la historia reciente, pero no ir muy atrás, una vez estuvo arrodillado al paramilitarismo. Yo lo denuncié (...) Yo quiero un Congreso que le obedezca la mayoría del pueblo. Eso hay que verlo en los hechos, eso no es de discurso. Ni tú ni yo vamos a resolverlo. Esperemos a ver qué decidimos".