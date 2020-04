Abogado de la expareja de Sebastián Villa denuncia amenazas desde Colombia

Mientras Daniela cortes la compañera de Sebastián Villa ya piso los estrados judiciales en Buenos Aires, Argentina, para presentar la denuncia por el maltrato a que fue sometida por el futbolista Colombiano, de acuerdo a su versión, un nuevo audio de Villa, con formación y proyectado en el Deportes Tolima donde fue campeón, indica que “todo eso es falso, todo eso se va a aclarar “en el comienzo de su declaración muy breve por cierto. La mujer primero presento el caso en redes sociales donde lo documento con fotos, y explico que venía soportando esta situación hace bastante tiempo y pidiendo regresar a Colombia, pero recibió como respuesta golpes y amenazas. En una primera intervención el también jugador de la selección Colombia, dijo que, “a raíz de los que se está viendo en redes sociales tengo a mi madre, mis primas.. “ y enumero su entorno femenino aclarando que no se encontraba en su casa, pero sin abordar de manera frontal el tema. En las últimas horas se han tenido reacciones en las mismas redes sociales rechazando este comportamiento. El club Boca Juniors ofreció colaboración para aclarar las cosas y recalco que esta de lado del respeto a las mujeres, la federación colombiana de futbol Y,o su cuerpo técnico no han intervenido en el asunto pero se estima que Villa no sería llamado a próximas convocatorias. La primera disposición habla de 1.500 metros de distancia entre Sebastián Villa y Daniela Cortes para prevenir algún nuevo conflicto, las autoridades y representantes de la ofendida trabajan por su lado buscando justicia, lo propio hacen los abogados vinculados por el jugador Colombiano, situación que seguirá su curso hasta encontrar un veredicto.

A la espera de cómo continúa la situación y de qué manera procede el futbolista, Sebastián Villa, el abogado de su expareja, Daniela Cortés, se mostró en la televisión argentina ampliando las denuncias sobre el atacante de Boca Juniors, de quien asegura que está ejerciendo presión en Colombia para que el caso sea retirado, a través de la familia, quienes le estarían aconsejando a su cliente para que ponga fin a este caso.

"Previamente, van a concurrir a su domicilio profesionales de psicología para ver cuál es el verdadero estado de Daniela. Ella sufrió violencia de género. Aclaramos que los videos eran de otra época. No es la primera vez que sufrió violencia de género. Lo que hizo el perito ayer fue registrar las lesiones que había invocado el día de la denuncia. Habla también de un golpe en la zona frontal", aseguró Fernando Burlando, quien lleva el caso para la mencionada Cortés, en diálogo con el presentador Alejandro Fantino.

Posteriormente, agregó: "Villa es un crack jugando al fútbol y es una porquería dentro de la casa si le pegaba a la mujer. Daniela quiso salir, estaba presa, entre rejas. Una vez que se abrió un poco la puerta, se abrió. (Daniela) se presentará a declarar si los peritos dicen que está en condiciones".

Y prosiguió: "Se amenazó a la hija de Daniela y a la familia que está en Colombia. Lo confirmo. (Anunció) que todos iban a tener problemas, que se desataba una guerra santa. Son actos de violencia de género que sufre la familia. Pesan sobre la única mujer que está acá, que es Daniela. Su familia se comunicó en un momento para que retire la denuncia".

Así que concluyó: "La propia familia es la que, de alguna manera, trata de detener la denuncia. Cada vez que ella sufría violencia de estas características mandaba fotos de cómo quedaba su cuerpo. Me comuniqué con la familia. Les pregunté si sabían, si conocían... Ella les mandaba fotos, hablaba cada vez que tenía un episodio. Yo me debo a Daniela. Si decide volver con un violento, yo no me puedo meter. Si la familia tiene temor a una amenaza, sí me meto. Es mi obligación. Acá, creo y estoy convencido, Daniela tiene derecho a una indemnización. Así lo establece la ley".