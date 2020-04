Abogado de la presunta víctima de Sebastián Villa pedirá su detención

Al ser preguntado si directivos o abogados de Boca Juniors se han comunicado con él o con Daniela Cortés, el jurista afirmó que no tendrían por qué hacerlo y a él no le interesa ya que por ser un caso de violencia de género no "merece perdón".

"No tienen por qué hacerlo, y no nos interesa. Los hechos de violencia de género son miserables, que para mí no merecen perdón. Ella se encuentra en Saint Thomas (a las afueras de Buenos Aires), el lugar donde vivían. El miserable lo que pedía es que se vaya del lugar. ¡Qué miserable!, más allá de que quiere hacer un descargo que es una payasada. No sólo la había agredido y amenazado, la denuncia falsamente en la justicia. Denuncia una extorsión. Lo están metiendo en un pozo de alimañas. Cuando tenga que ratificar que es una falsa denuncia, voy a estar yo preguntando con la fiscal. Por una estrategia de cobardía, de miseria, hasta dónde llega. La denuncia por extorsión a esta chica que fue abusada y víctima de violencia por dos años", dijo.