Advertencias para los hinchas de Boca Juniors previo al partido con Corinthians

El argentino Boca Juniors y el brasileño Corinthians, dos grandes de Sudamérica con paridad de fuerzas, jugarán el martes el partido de vuelta por un pase a cuartos de final de la Copa Libertadores, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

La semana pasada, el 'Timao' y los 'Xeneizes' igualaron 0-0 en Sao Paulo, en un duelo muy parejo y trabado, con pocas situaciones de riesgo para unos y otros, que dejó bien parado al equipo argentino para una revancha que, de todos modos, se presume nada sencilla.

El ganador de esta llave se enfrentará en los cuartos de final con el vencedor de la serie entre Deportes Tolima y Flamengo, que ganó por 1-0 el primer partido como visitante y buscará definir el boleto en el Maracaná el miércoles.

Advertencia a los hinchas de Boca Juniors por racismo

No obstante, no todos los temas pasan por lo deportivo, sino que la Conmebol el Club Atlético Boca Juniors le han hecho un llamado de atención a los seguidores 'xeneizes', con la intención de no cometer actos racistas.

Cabe recordar que en la presentación de la semana anterior en Sao Paulo, algunos aficionados argentinos realizaron gestos racistas contra la fanaticada local emulando el actuar de un mono.

Así las cosas, la posible repetición de ese tipo de actos podría generar sanciones en el cuadro porteño; y la directiva, en pro de evitar multas y promover el respeto, erradicando el racismo y la xenofobia le hizo un llamado a sus hinchas.